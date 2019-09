OPROEP. Maakte jij -net als Kim Clijsters- ook een “comeback” na moederschap? Redactie

16u03 0 “Wat ik echt wil in mijn leven? De voorbije zeven jaar, ben ik voltijds mama geweest. En ik hou ervan, écht. Maar ik hield er ook van om professioneel tennister te zijn. En eerlijk: ik mis dat gevoel. Dus... wat als ik de beiden probeer te combineren? Kan ik een liefhebbende moeder zijn én de best mogelijke tennisster? Laten we het doen. Laten we nog een keer een comeback maken. Ik zie jullie in 2020!”

Kim Clijsters kondigde vandaag haar comeback in de tenniswereld aan. “Wat ik echt wil in mijn leven? De voorbije zeven jaar, ben ik voltijds mama geweest. En ik hou ervan, écht. Maar ik hield er ook van om professioneel tennister te zijn. En eerlijk: ik mis dat gevoel. Dus... wat als ik de beiden probeer te combineren?”

Haar boodschap is heel herkenbaar. Want er zijn wel meer vrouwen die hun carrière “on hold” zetten om zich een tijdje helemaal op de kinderen te focussen. Maakte ook jij nadien een “comeback” om de draad van je carrière weer op te pikken? Of dat nu als leerkracht was, ondernemer of fotomodel … onze redactie zou jouw verhaal graag horen. Mail naar redactie@hln.be en vergeet zeker ook je gsm-nummer niet te vermelden.