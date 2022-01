OPROEP. Laat u bewust de verwarming uit om te besparen op uw energiefactuur?

We zeggen wel allemaal ‘wie kan dat nog betalen’, maar voor sommigen is de almaar stijgende energiefactuur oprecht niet meer betaalbaar. Laat u ook op deze winterse dagen bewust de verwarming uit? Of grijpt u samen met uw kinderen naar extra dikke truien en pullen? Of probeert u op andere manieren noodgedwongen te besparen op uw energiefactuur? We horen graag uw verhaal. Heeft u interesse om mee te werken? Stuur dan een mailtje naar esther.de.leebeeck@dpgmedia.be of serafien.smits@dpgmedia.be met vermelding van je telefoonnummer. Alvast bedankt!