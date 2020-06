OPROEP: Krijg jij te maken met racisme? Redactie

03 juni 2020

12u05 5

De demonstraties in de Verenigde Staten gaan hun tweede week in. Wat begon als een opstand tegen politiegeweld tegen de zwarte Amerikaanse bevolking, groeide overal ter wereld uit tot een aanklacht van racisme in onze maatschappij. Het Laatste Nieuws is op zoek naar getuigenissen van mensen die, vanwege hun huidskleur of afkomst, te maken krijgen met racisme.

Wie daarover wil getuigen, mag een mailtje sturen naar fien.tondeleir@dpgmedia.be of celien.moors@dpgmedia.be. Beschrijf kort je verhaal, en vergeet je leeftijd en contactgegevens niet. Dan brengen we jouw verhaal samen met dat van tientallen anderen in onze krant en op onze site. Bedankt!