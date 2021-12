OPROEP. Kent u een Vlaming in de wachtrij voor een boosterprik?

Het Verenigd Koninkrijk is in staat van alarm nu daar een vloedgolf van omikronbesmettingen wordt verwacht. Gisteren waren er al 4.713 bevestigde gevallen van omikron in het VK. Premier Boris Johnson bevestigde dat ook de eerste dode werd gerapporteerd. Nu verwacht wordt dat de nieuwe variant al binnen de 48 uur dominant zal zijn in de hoofdstad, is ook het leger nu ingezet om versneld te boosteren. Jong en oud staan in Londen de wachtrij voor een derde prik.