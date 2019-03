OPROEP. Jongeren gezocht die bewust geen rijbewijs halen ND

14 maart 2019

10u17 1

Op acht jaar tijd is het aantal uitgereikte rijbewijzen met 18% gedaald, volgens cijfers van de FOD Mobiliteit. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde vermoedt dat jongeren steeds minder vaak hun rijbewijs halen, onder meer door het hoge prijskaartje.

Ben of ken jij een jongere wiens 18e verjaardag al een hele tijd gepasseerd is, maar die toch geen behoefte heeft aan dat roze kaartje in de portefeuille? Pendel jij met plezier elke dag met tram, bus en/of trein naar het werk, om toch maar geen rijbewijs te moeten halen?

Stuur dan snel een mailtje met jouw naam, leeftijd, telefoonnummer en een korte omschrijving waarom je geen behoefte hebt aan een rijbewijs naar nina.dillen@persgroep.be. Wie weet bellen we je vandaag op voor een korte reactie in de krant.