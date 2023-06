OPROEP. Is dit ook jouw eerste zomer zonder alcohol?

Gert Verhulst (55) dronk vier weken geen alcohol en getuigde deze week dat hij zich nu beter voelt dan ooit. “Dat ik zo’n verschil zou voelen, had ik niet gedacht. Ik voel me frisser en helderder”. De zomer is traditioneel een periode waarin aperitiefjes makkelijker overgaan in ‘nog eentje’ op het terras. Maar misschien is het ook voor jou de eerste zomer zonder alcohol, terwijl je voor de rest bourgondisch door het leven blijft gaan? Wil je ons vertellen over je die keuze? Graag een mailtje met je contactgegevens naar ingrid.de.vos@dpgmedia.be