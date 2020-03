OPROEP. Huiswerk maken moet. Maar wat spook je nog allemaal uit? Ingrid De Vos

19 maart 2020

11u57 0 Voor onze krant van morgen zoek ik kinderen en jongeren die willen getuigen over hun leven in lockdown, van 6 tot 18-jarigen.

Hoe kijk jij aan tegen de crisis? Weet je wat er aan de hand is? Ben je bang? Of net verveeld omdat je niet naar je vrienden kan en (als 18-jarige) misschien al je rijbewijs hebt en niet naar je lief kan? Hoe brengen je je dagen door? Wat doe je tussen de schooltaken in? Hoe hou je contact met vriendjes? Wat doe je om al te veel ruzie met broers en zussen te vermijden? Heb je een tuin om in te ravotten?

Wil jij ons een telefonisch interview geven en op de foto? Stuur dan een mailtje naar ingrid.de.vos@persgroep.be