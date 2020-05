OPROEP. Hoe ziet úw versoepelde weekend eruit? Redactie

09 mei 2020

Vanaf dit weekend versoepelen de maatregelen en mogen we onder strikte condities ons kot weer uit of mensen ontvangen. Het Laatste Nieuws is benieuwd wat dat betekent voor ú. Plant u een Moederdagbezoek of breidt u vandaag of morgen uw bubbel uit en wil u daar graag over getuigen, geef ons dan een seintje op sabine.vermeiren@persgroep.be. Zet er even uw telefoonnummer bij, dan nemen we contact.