Oproep: Hoe viert uw familie Pasen in lockdown? Redactie

10 april 2020

12u04 0

Het eerste feestweekend in lockdown is het paasweekend. Traditioneel is dat een familiefeest met paaseieren, paaslam en het gezellig samenkomen van alle generaties in de familie.

Dat kan nu niet, het mag ook niet. Maakt u deel uit van een familie die Pasen elk jaar in grote familiekring vierde en wilt u getuigen over hoe het ‘feest’ aanstaande zondag zal verlopen? Wordt het uitgesteld en gaan de paaseieren nog enkele weken in de koelkast? Of plannen jullie een grote digitale bijeenkomst, elk vanuit zijn ‘kot’? Laat het ons weten via e-mail op luc.beernaert@dpgmedia.be en vermeld meteen ook op welk telefoonnummer we u vandaag kunnen bereiken.