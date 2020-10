OPROEP: Hoe (spannend) datet u vandaag?

De liefde vieren leest vandaag niet bepaald als een sprookje, maar eerder als een handleiding. Wie net iemand heeft leren kennen, loopt tegen heel wat obstakels aan. Geen glaasje wijn of hapje in een gezellige kroeg, niet stiekem handjes vastpakken in een volle cinema of samen popcorn eten, wel anderhalve stoel tussen laten. Geen lange kus vol op de mond aan het busperron. Thuis afspreken kan nog wel, maar pas op: om 12 uur gaat de nachtklok in. Klinkt dit voor u herkenbaar? Hoe datet u vandaag, in deze tweede golf?