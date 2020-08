OPROEP: Hoe overleef je als jongere in coronatijden? Redactie

25 augustus 2020

Al een half jaar is ons land in de greep van corona, met een zware impact op onze gezondheid en onze economie. Maar ook de psychologische impact is niet te onderschatten, voor ouderen die zich echt moeten isoleren, maar ook veel jongeren krijgen het extra zwaar te verduren. Geen festivals, niet op stap met vrienden en verboden te feesten tot in de late uren. Leuk is anders, en dan wordt er vaak nog met een beschuldigende vinger naar jongeren gewezen als verspreider van corona.

Daarom willen we graag ook jongeren aan het woord laten over hoe zij corona beleven. Ben jij tussen 16 en 24 jaar en hebben de coronamaatregelen jou sterk mentaal of sociaal geraakt? En wil je jouw verhaal doen voor onze camera? Stuur een mailtje met jouw verhaal én telefoonnummer naar stijn.fraeters@dpgmedia.be.