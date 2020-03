OPROEP: hoe ervaart u de corona ziekenhuisopname van uw partner? Redactie

26 maart 2020

17u48 0

Al meer dan 2500 mensen zijn in België omwille van corona opgenomen in een ziekenhuis. Omwille van de strenge en noodzakelijke quarantaine maatregelen is het voor partners vaak moeilijk om contact te houden. We zijn op zoek naar mensen die daarover willen getuigen. Mogelijk kunnen die verhalen ook anderen helpen die in vergelijkbare situaties terecht komen. Graag een mailtje naar Sabine.vermeiren@dpgmedia.be