OPROEP. HLN zoekt Vlamingen die nog een schooluniform van vroeger hebben

Sommige leerlingen willen niet liever dan paraderen in hun schooluniform, andere zien het liever verdwijnen. De discussie laait opnieuw op nadat een school in Brugge het uniform wil bannen. HLN is daarom op zoek naar Vlamingen die in hun kleerkast nog een schooluniform van vroeger hebben hangen. Welke herinneringen heb je daaraan? Heb je het altijd met trots gedragen of vloog het na schooltijd meteen uit? We horen het graag. Heb je zin om mee te werken? Stuur dan een mailtje naar esther.de.leebeeck@dpgmedia.be met vermelding van uw telefoonnummer. Alvast bedankt!