OPROEP. HLN zoekt mensen die problemen ondervonden met medische implantaten TTR

26 november 2018

De voorbije vijf jaar zijn in ons land 72 mensen gestorven, door problemen met een medisch implantaat, zoals een heup- of knieprothese. Een groep onderzoeksjournalisten zegt dat “de overheid duizenden incidenten geheimhoudt”. HLN is op zoek naar mensen die ernstige problemen hebben ondervonden met hun implantaten of protheses of familie hebben die eraan overleden is en hun verhaal willen doen. Wie wil, kan de redactie (redactie@hln.be) mailen met naam, e-mailadres en telefoonnummer.