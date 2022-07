OPROEP. HLN zoekt jongeren die hun auto massaal mijden of dit jaar zelfs verkocht hebben

Belgen hebben in de eerste helft van dit jaar een kwart minder kilometers met de auto gereden dan in precoronajaar 2019. Vooral jongeren laten massaal hun wagen staan. Het Laatste Nieuws is daarom op zoek naar jongeren tussen 18 en 34 jaar die dit jaar hun wagen zo goed als verbannen hebben. Kies je bewust meer voor het openbaar vervoer, is het een uitvloeisel van thuiswerken door corona, de hoge brandstofprijzen of uit ecologische overwegingen? We horen graag jouw verhaal!