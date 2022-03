OPROEP. HLN zoekt Belgen die naar Oekraïne zijn vertrokken om mee te vechten

Update President Joe Biden tijdens eerste State of the Union: “Poetin meer geïsoleerd dan ooit”, bestrij­ding inflatie “toppriori­teit”

De Russische president Vladimir Poetin is nu “meer geïsoleerd van de wereld dan ooit tevoren” als gevolg van westerse sancties die werden ingesteld na de invasie in Oekraïne. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden dinsdagavond (lokale tijd) verklaard in zijn eerste State of the Union. Deze jaarlijkse toespraak van het staatshoofd wordt gehouden voor leden van het Amerikaanse Congres, werd grotendeels overschaduwd door de oorlog in Oekraïne.

