OPROEP. HLN zoekt Belgen die naar Oekraïne zijn vertrokken om mee te helpen

Spaargids.be Verzeke­raars willen scheuren aan huizen door droogte niet meer vergoeden: wat als je zelf schade hebt?

De verzekeringssector pleit voor een andere regeling om droogteschade aan huizen te vergoeden. Hij verzet zich tegen de wet die bepaalt dat onder andere scheuren aan de woning sowieso als de gevolgen van een natuurramp gezien moeten worden en dus moeten worden vergoed via de brandverzekering. “Dat is geen duurzame oplossing. Zo vullen we een bodemloos vat”, reageert Barbara Van Speybroeck van Assuralia op Spaargids.be. “Als federatie waren we zelf bezig met het uitwerken van een oplossing die ook de oorzaak zou aanpakken.”

28 februari