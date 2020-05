OPROEP. Heeft u een tweede verblijf? Redactie

20 mei 2020

15u41 1 “De Nationale Veiligheidsraad heeft een consensus bereikt over het opheffen van het verbod op tweedeverblijvers”, zo heeft Vlaams minister-president Jan Jambon vandaag gezegd in het Vlaams Parlement. Heeft u een tweede verblijf? Wij zijn geïnteresseerd in uw verhaal.

Heeft u een tweede verblijf? Aan de kust of in de Ardennen? Wat gaat u doen nu u er weer naartoe mag? Hoezeer heeft u het (niet) gemist? Met wie en voor hoe lang gaat u erheen? We zijn geïnteresseerd in uw verhaal.

Mail naar redactie@hln.be en vergeet zeker uw gsm-nummer niet te vermelden!