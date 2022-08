OPROEP. Heeft u een relatie, maar zit u toch op Tinder?

Datingapps zitten in de lift. En niet alleen bij singles. Volgens onderzoek van de UGent en Imec telde Vlaanderen begin 2021 ongeveer 10 procent actieve gebruikers. Dat wil zeggen Vlamingen die minstens één keer per maand op zo'n datingapp zitten, het merendeel trouwens op Tinder, tegenover 6 procent het jaar ervoor. Onderzoekster Elisabeth Timmermans (KU Leuven) vertelt in Knack daarbij dat 1 op de 5 mensen op Tinder een partner heeft. Om bijvoorbeeld te experimenteren of ze goed in de markt liggen, omdat ze een open relatie hebben of omdat ze misschien op zoek zijn naar losse seksuele contacten. Onze reporter is op zoek naar mensen die daar in volledige anonimiteit over willen getuigen. Zit u dus op Tinder, maar heeft u een relatie? We horen graag uw verhaal.