OPROEP. Heeft de zaak-De Pauw u doen twijfelen over een eigen klacht?

“Wie twijfelt om zelf een klacht in te dienen, mag zich de moed niet laten ontnemen.” Dat is de kern van een open brief die intussen door tientallen Vlaamse actrices en acteurs is ondertekend. Zonder een standpunt in de rechtszaak rond Bart De Pauw te willen innemen, vrezen zij dat “wie de moed heeft om te spreken” die moed wel eens zou kunnen verliezen. Zeker na de vernederende reacties die de vrouwen op sociale media over zich krijgen.