OPROEP. Hebt u geen overgewicht of diabetes, maar gebruikt u toch Ozempic?

“Dienst Vreemdelin­gen­za­ken zou bedenkin­gen hebben geuit bij bezoek burgemees­ter Teheran”

De documenten die Hadja Lahbib (MR) naar het parlement heeft gestuurd bevatten een e-mailuitwisseling, van 8 juni, tussen de Belgische ambassade in Teheran en het ministerie van Buitenlandse Zaken in Brussel. Daarin staat dat het Vreemdelingenbureau zijn bedenkingen zou hebben uitgesproken over de komst van de burgemeester van Teheran. Dat bericht ‘Le Soir’.