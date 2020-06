OPROEP: Hebben jullie beslist tijdens deze lockdown te scheiden? Redactie

05 juni 2020

10u35 1

In de tweede helft van mei zijn er een kwart meer scheidingsakten ondertekend bij notarissen in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Het was al langer duidelijk dat de voorbije lockdown tot spanningen kon leiden, maar meer koppels hebben dus ook definitief beslist uit elkaar te gaan.

We zoeken een koppel dat - al dan niet anoniem - hun verhaal wil doen, in onze krant en op onze site. Zin om mee te werken? Stuur dan een mailtje met meer info en uw gsm-nummer naar fien.tondeleir@dpgmedia.be. Bedankt!