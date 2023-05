OPROEP. Heb jij een flexi-job bovenop je voltijdse baan omdat je anders geen huis kan kopen/bouwen?

Het aantal mensen met een flexi-job is in dik drie jaar tijd met 167% gestegen. Vooral mensen tussen 25 en 39 jaar klussen bij in een café, restaurant, bakkerij of supermarkt. De redenen zijn divers, maar voor veel twintigers en dertigers is een flex-job bovenop de voltijdse baan gewoon noodzakelijk om een lening te kunnen krijgen om een huis te kunnen kopen of bouwen.