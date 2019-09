OPROEP. Had u een slecht rapport op school, maar heeft u nu een topfunctie? Redactie

23 september 2019

12u00 0 De KU Leuven wil de studiekeuze van jongeren koppelen aan hun resultaten in het secundair onderwijs. Zo wil de universiteit de slaagkansen van een student beter voorspellen. Toch bestaan er heel wat mensen die een mooie studie afrondden en een topcarrière uitbouwden, terwijl ze de middelbare school met de hakken over de sloot verlieten.

Voor een reportage in de krant zijn we op zoek naar die verhalen. Bleef u in het middelbaar twee keer zitten maar bent u nu topadvocaat? Of was economie vroeger een buisvak, maar bekleedt u nu een hoge functie bij de bank? Stuur een mailtje naar celien.moors@dpgmedia.be met een korte beschrijving en uw telefoonnummer, en misschien brengen we uw verhaal morgen in de krant.