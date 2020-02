OPROEP: Haalde u als (jonge) vrouw onlangs motorrijbewijs? Redactie

18 februari 2020

11u36 2

Heren, de motor is er niet meer alleen voor u. Het aantal vrouwen dat een Harley Davidson of Yamaha berijdt, neemt elk jaar toe. Die trend merken ze ook bij de VAB-rijscholen waar in vijf jaar tijd 40% meer vrouwelijke cursisten hun motorrijbewijs halen. Hebt u ook pas uw rijbewijs en rijdt u nu bijna dagelijks op twee gemotoriseerde wielen rond? Kocht u als twintiger of dertiger in plaats van een auto een motor om naar uw job te gaan? Mail naar fien.tondeleir@dpgmedia.be.