OPROEP. De Zeven Vragen aan Meryame Kitir: stel hier jouw vraag aan de minister van sp.a

In De Zeven Vragen stelt Hannelore Simoens een politicus ook die vragen die misschien niet altijd gesteld worden in een traditioneel politiek interview. Van een hartverscheurend dilemma, over een meer intieme vraag tot een harde politieke noot die gekraakt moet worden. Kitir (40) is een echte Maasmechelse. In 2006 merkte sp.a haar maatschappelijke en sociale inzet op en vroeg haar de stap naar de politiek te zetten. Ze werd verkozen tot gemeenteraadslid en een jaar later zette ze haar eerste stappen in de Kamer, als federaal volksvertegenwoordiger.