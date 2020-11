OPROEP. De Zeven Vragen aan Georges-Louis Bouchez: stel hier jouw vraag aan de voorzitter van MR.

Gent Postbode vindt lichaam in Gent-cen­trum tijdens ronde: een vrouw van 32 jaar is geïdentifi­ceerd

16:54 In de Notarisstraat is vanmorgen een lijk op straat gevonden. Een postbode ontdekte om 5.30 uur het lichaam van een vrouw. Over de identiteit werd lange tijd niets geweten, maar in de namiddag kwam de bevestiging dat het gaat om een 32-jarige vrouw uit Gent. De doodsoorzaak wordt momenteel nog onderzocht door het parket.