OPROEP. Code oranje in bedrijven: bent u niet van plan terug te keren naar kantoor?

Antwerpen Dertien personen opgepakt in Antwerpen na huiszoekin­gen in verband met deelname aan terroristi­sche groep

De Federale Gerechtelijke Politie heeft dinsdagochtend dertien huiszoekingen gedaan in de regio Antwerpen. Er werden evenveel personen opgepakt. De operatie kadert in een dossier van het federaal parket over deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Dat laat het parket weten in een persbericht.

12:59