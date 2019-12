Oproep: beste vriendinnen met jouw schoonmoeder na de scheiding? Redactie

18 december 2019

11u51 1

In Het Huis getuigde Lynn Wesenbeek gisteren over de hechte band met haar schoonmoeder. Een band die zowaar nog hechter werd na haar scheiding. Herkent u zich in dat verhaal en wil je er graag over getuigen in de krant? Mail ons dan uw gegevens door naar redactie@hln.be