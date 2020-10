OPROEP: Bent u zwaar ziek en zet u uw behandeling stop door corona? Toon Mast

12 oktober 2020

13u31 0

Corona zet onze hele leefwereld op z’n kop. Ook die van kankerpatiënten. Vanmorgen trokken artsen en psychologen van het UZ Leuven aan de alarmbel, omdat ze zien dat steeds meer patiënten hun behandeling stopzetten of er zelfs niet aan willen beginnen, en palliatief naar huis gaan. “Velen zien een zware operatie en lange therapie in deze coronatijden niet zitten”, zegt Hadi Waelkens, diensthoofd psychologen in UZ Leuven. “Heel wat patiënten willen hun eventueel beperkte tijd die er nog rest zo goed mogelijk invullen. Het laatste deel van je leven in eenzaamheid doorbrengen, is voor velen te hard.”

