OPROEP. Bent u tussen 20 en 40 jaar en raakte u onlangs besmet met het coronavirus? Redactie

04 augustus 2020

08u07 1

De redactie is op zoek naar Vlamingen tussen 20 en 40 jaar die de voorbije twee weken positief hebben getest op Covid-19. Bent u tussen de 20 en 40 jaar en heeft corona u in deze tweede golf te pakken gekregen? Wilt u getuigen over hoe u besmet bent geraakt of hoe u het virus heeft beleefd?



Stuur dan een mail naar jeffrey.dujardin@hln.be.



Als u liever uw verhaal anoniem doet, dan kan dat ook. Vergeet ook uw telefoonnummer niet te vermelden zodat we contact met u kunnen opnemen.