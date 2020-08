OPROEP. Bent u turnleraar en moet u plots Franse les geven dit schooljaar? Redactie

31 augustus 2020

Onze redactie verneemt dat bij de start van het nieuwe schooljaar soms aan leerkrachten gevraagd wordt om vakken te onderwijzen waarvoor ze helemaal niet opgeleid zijn. Turnleraars die geen woord Frans spreken, maar die plots ook enkele uren Frans voor hun rekening moeten nemen, of de lerares tekenen die er een paar uur biologie moet bijnemen.

Bevindt u zich zelf in zo’n situatie en wilt u getuigen over hoe moeilijk of juist boeiend die uitdaging wel is? Stuur een mailtje naar erwin.verhoeven@dpgmedia.be. Vergeet vooral uw naam en telefoonnummer niet te vermelden, zodat hij u vlot kan contacteren.