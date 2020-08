OPROEP. Ben jij op de Balearen? Philippe Ghysens

22 augustus 2020

11u06 1

Wie nog op vakantie wil naar de Provence in Frankrijk of de Balearen, mag er voorlopig een kruis over maken. De regio’s kleurden rood en zijn dus verboden voor vakantiegangers. Voor een artikel over de zones met code rood zijn wij op zoek naar getuigenissen.

Had jij plannen om te vertrekken? Of ben je nu op Ibiza of Mallorca en wil je vertellen hoe het daar is? Stuur een bericht naar phg@hln.be. Vergeet niet om je telefoonnummer te vermelden.

