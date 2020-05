Oproep. Ben jij al klaar voor een reis in eigen tuin? Redactie

19 mei 2020

09u19 0

De zomer komt eraan en wij blijven nog altijd massaal in ons kot. Deze week gaat de temperatuur de hoogte in en de opties om ervan te genieten blijven nog even beperkt. Toch zien we dat corona ons creatieve brein stimuleert.

Is jouw tuin de ideale vakantiebestemming? Heb jij het coolste zwembad, de zotste glijbaan, de meest tropische cocktailbar om van de zomer in eigen kot te genieten? Toon ons je creatiefste oplossingen en stuur ze naar foto@hln.be. Wie weet komen wij binnenkort bij je langs!