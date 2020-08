OPROEP: Beleefde u de mooiste zomer ooit? FT

24 augustus 2020

‘De mooiste zomer van mijn leven’. Het klinkt niet onmiddellijk als de zomer van 2020, die bijna aan z'n einde komt. Zonder zomerfestivals, zwembadfeestjes, zonovergoten reizen naar verre oorden, trouwfeesten met een volle dansvloer, lange avonden rond de barbecue en ook knuffels en kussen, voelde hij voor velen onaf, leeg en zeker niet voor herhaling vatbaar.

Maar ongetwijfeld was deze zomer voor anderen wél perfect - misschien was hij zelfs nooit mooier. Omdat u uw kinderen dicht bij u had na jaren keihard werken (in het buitenland), omdat u uw allergrootste liefde vond in tijden waarin iedereen meer dan ooit achter glas zat, omdat het eindelijk lukte samen een kindje te mogen verwelkomen,... Wil u een ode brengen aan de zomer van 2020 en ons vertellen waarom die, in crisistijden, voor u de mooiste ooit was? Stuur een mailtje met uw verhaal naar fien.tondeleir@dpgmedia.be.