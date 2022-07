OPROEP - 30 graden in het verschiet. Vind jij die warmte de max of gruw je daarvan?

Alles wat we weten over de schutter die Shinzo Abe (67) neerschoot: 41-jarige man die “ontevreden” was over het beleid van Abe en zelf een wapen knutselde

Nadat de Japanse ex-premier Shinzo Abe (67) werd neergeschoten, is er onmiddellijk een verdachte gearresteerd. Het gaat om een 41-jarige man die een zelfgemaakt wapen bij zich droeg en zich niet verzette tegen de politie. Wie is de man? En wat bezielde hem toen hij Abe neerschoot? Dit is wat we al weten.

