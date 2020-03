OPROEP. 16 tot 19 jaar en je dromen uitgesteld door het coronavirus? Redactie

24 maart 2020

Nu het coronavirus ons allen binnen vier muren houdt, moeten veel plannen omgegooid worden. Zeker voor jongeren op de rand van volwassenheid: zij zien infosessies over studierichtingen geschrapt, eerste grote reizen die in het water vallen, het vooruitzicht naar het eerste festival dat in het gedrang komt, of die nieuwe liefde die je plots weken niet kan zien.

Het Laatste Nieuws zoekt jongens en meisjes, leeftijdscategorie 16-19 jaar, die een droom, plan of ander vooruitzicht hadden en dat nu moeten schrappen door het coronavirus. Wie zijn of haar verhaal wil delen, mag mailen naar celien.moors@dpgmedia.be. Vergeet je naam en contactgegevens niet.