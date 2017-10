Oprichter Groep Diane: "Ik dacht meteen: het zullen er toch geen van ons zijn?" KURT WERTELAERS

05u00 0 Repro Frank Eeckhout De man rechts op de foto is Christiaan B., alias 'De Reus'. De foto werd genomen tijdens een verblijf met collega-rijkswachters in de Ardèche. Op zaterdag 9 november 1985, uren na de bloedigste raid van de Bende van Nijvel, herkent de oprichter van Groep Diane de 'handtekening' van zijn elitetroepen. Hij eist een onderzoek. "Twee dagen later was dat al afgerond. Resultaat: negatief."

De aanslag op de Delhaize in Aalst werd met militaire precisie uitgevoerd. Toenmalig rijkswachtkolonel Arsène Pint kwam ter plekke en linkte de gebruikte tactiek en gevechtsmethodes meteen aan die van de commando's van zijn geesteskind, de Groep Diane. "Opereren in drie groepen, met indringers, sluipschutters en daartussen een team dat met riotguns vernieling zaait... Ik heb toen gezegd: 'Verdomme, het zullen er toch geen van ons zijn?'", vertelt Pint (84) in een exclusief gesprek met deze krant.

Onbehaaglijk gevoel

"Diezelfde avond heb ik de toenmalige luitenant-generaal van de rijkswacht, de grote baas, opgebeld. Ik zei hem dat ik een onbehaaglijk gevoel had bij wat ik gezien had. Ik vroeg een onderzoek, hij beloofde daar tijdens het weekend werk van te maken." Maandag, nog geen 48 uur later, kreeg Arsène Pint al antwoord. "Het onderzoek was negatief gebleken. Niemand van de Groep Diane was betrokken."

"Bende moordenaars"

Christiaan B., ondertussen ontmaskerd als De Reus van de Bende, maakte eind jaren 70 wel degelijk deel uit van de Groep Diane. Kort voor de eerste raids werd hij echter buitengezet, nadat hij per ongeluk een schot gelost had. "Ik heb hem nooit gekend", zegt Pint. "Hij moet pas na mijn vertrek aangeworven zijn." Het raakt de voormalige rijkswachtkolonel diep dat een ex-lid van 'zijn' elite-eenheid betrokken was bij de Bende van Nijvel. "Nu lijkt het alsof ik een bende moordenaars heb gekweekt." De Groep Diane is intussen verveld tot DSU, onderdeel van de federale politie. "Ik was en ben nog steeds fier op wat die eenheden bereikt hebben."







Wat vindt Arsène Pint van de doorbraak in het onderzoek? En hoe beoordeelt hij de theorie van Christiaan B.'s familie dat hij erin geluisd zou zijn door zijn toenmalige Diane-collega's om gerekruteerd te kunnen worden door de Bende van Nijvel? Lees het hele gesprek met Arsène Pint in HLN+. Proef nu vier weken gratis!