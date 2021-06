Opnieuw warme dag, later deze week oppassen voor onweer

Vandaag krijgen we een afwisseling van zon en wolkenvelden. Wat lokaal gedruppel is niet geheel uitgesloten maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. De maxima schommelen rond 20 graden aan zee en kunnen in het binnenland nog klimmen tot 28 graden, meldt het KMI. In het binnenland waait de wind zwak of plaatselijk matig en aan zee matig uit het noorden tot noordoosten. Later deze week stijgt het kwik tot boven de 30 graden en kunnen we enkele stevige onweersbuien verwachten. Onze weerman David Dehenauw vertelt op de HLN LIVE-set wat we juist kunnen verwachten.

Vanavond en vannacht blijft het droog en wordt het licht bewolkt tot helder. De minima liggen tussen 9 en 17 graden. De wind zwakt af en draait daarbij naar het oosten tot zuidoosten.



Morgen wordt het opnieuw zonnig met in de loop van de dag wat meer wolkenvelden. Het wordt tropisch warm met maxima van 26 graden aan zee tot lokaal 31 à 32 graden in het binnenland. De wind is eerst zwak uit oost tot zuidoost, later zwak tot matig uit zuidzuidwest. Aan zee steekt er een noordelijke zeebries op. Tegen het einde van de namiddag en ‘s avonds is er een heel kleine kans op een lokaal warmteonweer. “Maar normaal gezien zullen we daar geen last van hebben”, zegt Dehenauw.

Vanaf donderdag vertoeft ons land op de grens tussen zeer warme lucht over Duitsland en koelere lucht boven het Verenigd Koninkrijk. De dag start zonnig en het wordt nog warmer dan woensdag, met temperaturen tot 32 of zelfs 34 graden in het binnenland. Aan zee blijft het iets frisser met maxima tot 26 graden. In de loop van de late namiddag en avond neemt de onweerskans fors toe vanuit het zuiden. “Dan wordt het echt onstabiel en kunnen regen en onweersbuien ontstaan, en daar kunnen een paar felle exemplaren tussenzitten", zegt weerman Frank Duboccage. “We denken dat het westen een iets grotere kans heeft op onweer dan het oosten”, voegt Dehenauw eraan toe. “Maar met onweer moet je altijd voorzichtig zijn.”

De precieze locatie en de intensiteit is erg moeilijk om in te schatten bij deze zomerse onweersbuien. Volgens de meest recente weermodellen moeten we rekening houden met felle windstoten, hagel en veel regen op korte tijd”, aldus Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux. “Het risico op windstoten schatten we iets minder hoog in dan het risico op veel regen of hagel”, zegt Dehenauw.

Vrijdag blijft het onweerachtig met temperaturen rond 24 graden. Ook in het weekend houdt die onweerachtige periode aan, al blijft het zaterdag wel zo goed als droog. Zondag stijgt het kwik opnieuw tot zo’n 28 graden tot 30 graden. De hogere temperatuur gaat opnieuw hand in hand met kans op neerslag en onweer.