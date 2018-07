Opnieuw vier autoruiten vernield 23 juli 2018

Vandalen hebben afgelopen weekend in Denderhoutem opnieuw vier autoruiten vernield.

De feiten werden gepleegd in onder meer de Molenstraat en de Eigenstraat. In de Bareelstraat zou er ook nog een bushokje vernield zijn.





De jongste weken werd al meermaals melding gemaakt van vernielde autoruiten. Deze keer zouden de daders ook gebruikgemaakt hebben van een loodjesgeweer. De politie is op de hoogte van de feiten, maar voorlopig ontbreekt van de daders nog elk spoor. (KBD)