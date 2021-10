Opnieuw verschillende Lidl-winkels gesloten door staking, vakbondsacties gaan tot en met zaterdag verder

Bij supermarktketen Lidl blijven ook vandaag verscheidene winkels gesloten door een staking tegen de aanhoudende hoge werkdruk. In Vlaanderen zijn er al zeker in Limburg en Oost-Vlaanderen winkels die de deuren niet geopend hebben, klinkt het bij de socialistische vakbond. Volgens de liberale vakbond zijn tal van winkels gesloten, de situatie zou te vergelijken zijn met gisteren. Toen bleven in heel het land meer dan 100 winkels dicht.

(Bekijk ook: gisteren was één Lidl op drie dicht door staking tegen hoge werkdruk)

Het aantal supermarkten dat vandaag gesloten is, ligt in lijn met gisteren, schat ook Jan De Weghe, nationaal secretaris van BBTK. “Ik denk dat het gewicht van de actie nu meer in Wallonië ligt.” Gisteren was het andersom en waren er meer winkels gesloten in Vlaanderen. Hij merkt ook op dat het weekend eraan komt. Volgens De Weghe is nog geen overleg gepland.

Limburg en Oost-Vlaanderen

“In Limburg zal een 6-tal winkels gesloten blijven”, zegt Mary-Anne Smeets van bediendebond BBTK vanochtend. “Het kan zijn dat nog meer winkels dichtblijven, we horen dat veel werknemers bereid zijn om te staken vandaag. Als er bijvoorbeeld geen volledige bezetting is, kan het zijn dat de aanwezigen achter gesloten deuren zullen werken.”

Ook in Oost-Vlaanderen blijven er winkels gesloten, voegt Katrien Degryse van BBTK toe. In het Gentse blijven bijvoorbeeld de vestigingen van Zelzate, Wondelgem, Gent (van Ryhovenlaan), Destelbergen en Mariakerke dicht, net als de winkel in Maldegem.

In de regio Luik blijven zeven of acht winkels toe, zegt de liberale bond ACLVB. Dat aantal zou de komende uren nog toenemen omdat er personeelsvergaderingen gepland zijn, in Luik en Charleroi.

Hoge werkdruk

Bij de warenhuisketen sluimert al lang een sociaal conflict over de hoge werkdruk. Ook dit voorjaar waren er al acties bij Lidl. Gisteren bleven in heel het land meer dan 100 van de ongeveer 300 winkels dicht, meldde de directie. Het ging daarbij om meer dan 60 filialen in Vlaanderen.

Acties blijven doorgaan

Komende maandag zit de directie van Lidl opnieuw rond de tafel met de vakbonden. Bedoeling is om dan tot een akkoord te komen over de hoge werkdruk bij het personeel. “Wij vinden het uiteraard jammer dat de winkels gesloten zijn en hopen op een constructieve dialoog”, klinkt het bij Lidl-woordvoerster Isabelle Colbrandt.

Quote De directie moet begrijpen dat onze vraag naar respect en personeel niet zomaar een slogan is.

De vakbonden hebben alvast gewaarschuwd dat de acties intussen zullen doorgaan. De bonden betreuren dat er maandag pas opnieuw rond de tafel wordt gezeten. “Wij weigeren de dialoog niet. We zullen maandag naar die vergadering gaan, maar zolang er geen oplossing is gevonden, zullen de winkels gesloten blijven”, klinkt het in een gezamenlijke reactie van BBTK, ACV Puls, CNE en ACVLB.

Vrijdag zullen de spontane winkelsluitingen dus gewoon doorgaan. Het gemeenschappelijk vakbondsfront roept ook op tot een algemene staking bij Lidl op zaterdag. “Alle deuren moeten gesloten blijven op 16 oktober”, luidt het. “De directie moet begrijpen dat onze vraag naar respect en personeel niet zomaar een slogan is.”