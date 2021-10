Opnieuw verscheidene Lidl-winkels gesloten door staking

TV Het internet weet maar niet van ophouden: deze ‘Squid Ga­me’-me­mes zijn al even goed als de serie zelf

10:18 Er is geen ontkennen meer aan: de hele wereld is in de ban van ‘Squid Game’. Ondertussen is de Koreaanse reeks ook officieel de best bekeken serie op Netflix. Zo’n 111 miljoen abonnees keken er naar de avonturen van Seong Gi‑Hun en ook de memes over de veelbesproken serie zijn al even sterk vertegenwoordigd op sociale media. Wij zochten er de leukste uit!