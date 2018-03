Opnieuw "uiterst gevaarlijke" Belg op lijst van meest gezochte criminelen in Europa HA

Bron: Europol 2 Er staat een nieuwe Belg op de 'Most Wanted'-lijst van Europol. Cihan Guzel, een 33-jarige Belg van Turkse origine, is bij het gerecht bekend voor zware feiten. De man wordt als uiterst gevaarlijk omschreven. Mogelijk houdt hij zich schuil in ons land.

Guzel pleegde in april 2013 samen met twee kompanen een gewelddadige overval op een veiligheidsbedrijf in Gesperich (Luxemburg). Ze forceerden de veiligheidsdeur met explosieven en vuurden tijdens hun vlucht 85 kogels af op de politie. Twee agenten raakten daarbij gewond. De man werd in januari in Luxemburg veroordeeld tot 22 jaar cel, maar sinds een aantal weken is van de crimineel geen spoor meer. De twee andere overvallers kregen dezelfde straf en zitten reeds achter de tralies.

Volgens Europol woonde Guzel recent in ons land. Mogelijk houdt hij zich hier nog schuil. Het federaal parket van Luxemburg heeft een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de man. Wie informatie heeft over de gangster kan die doorgeven aan de politie of melden aan fast.lux@police.etat.lu.