Opnieuw storing bij Facebook, Instagram en WhatsApp

Extra inkomsten uit BTW, hogere vermogens­tak­sen, maar ook meer netto verdienen voor wie werkt: dit plan ligt dit weekend op de regerings­ta­fel

Dit weekend doet de federale regering een ultieme poging om een akkoord te bereiken over een ‘taxshift’. Het bijgewerkt plan dat minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) vandaag op de tafel van het kernkabinet legde, en die onze redactie al kon inkijken, bevat enkele opvallende wijzigingen. Concreet stelt Van Peteghem voor om de belastingvrije som op te trekken naar 13.500 euro en om meer mensen langer in de laagste belastingschijf te houden. Maar niet alles wat op tafel ligt, brengt u geld op. Dit is waar Van Peteghem wil uitdelen en waar hij dat geld wil halen.