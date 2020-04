Exclusief voor abonnees Opnieuw pendelen, lesgeven, winkelen: dat maakt velen bang. Expert legt uit hoe we dat best aanpakken Fien Tondeleir

23 april 2020

14u32 1 “Wie garandeert mij dat ik niet ziek word?” Die vraag komt vaker bovendrijven nu een versoepeling van de maatregelen dichterbij komt en telewerk binnenkort weer plaats ruimt voor een treinreis naar Brussel en een fysiek weerzien met collega’s. Sommigen staan te springen om tussen de mensen te komen, anderen zijn angstig. “Het zal erop aankomen explicieter met elkaar te communiceren”, zegt klinisch psychologe Tine Daeseleire.

N-VA-voorzitter Bart De Wever zei het maandag zo tijdens het VTM Nieuws: “Er is een bijzonder grote angst en ik begrijp ook bange reacties van bijvoorbeeld leerkrachten die weer voor de klas zullen moeten staan. [...] Maar op een gegeven moment gaan we over onze angst moeten stappen, want ik zeg het nog eens – dit virus kan nog twee jaar bij ons zijn.” Ondanks de langzame versoepeling van de coronamaatregelen - sinds deze week mogen we weer allemaal naar het tuincentrum en de doe-het-zelfzaak - en het vooruitzicht dat we ‘ons kot’ wat meer mogen verlaten, is een deel van ons toch angstig om terug te keren naar het normale leven.

“Het eerste wat ik zal doen na deze lockdown? Nog wat langer binnen blijven en al zeker niet op restaurant of naar de zee gaan”, schreef een lezer. Is dat een normale reactie?

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

