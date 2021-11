Opnieuw naar een lockdown? Over één zaak is iedereen het eens tjdens vierde golf: “Met huidige regels komen we er niet”

De druk op de ziekenhuizen neemt verder toe. Er liggen nu al meer covidpatiënten in de ziekenhuizen dan door statistici verwacht werd op de piek van de vierde golf. Maar die piek hebben we nog niet bereikt. En wanneer die komt, weten we ook niet. In Nederland is de situatie voorlopig iets beter, al evolueert die in dezelfde richting. De Nederlandse expertengroep OMT vindt daarom de tijd rijp om twee weken lang evenementen te schrappen, bioscopen en theaters te sluiten, en sluitingstijden en groepsgrootte in de horeca te beperken. Experts van de Belgische expertengroep zijn geen voorstander van zulke drastische maatregelen, al zijn ze het er wel over eens dat de huidige regels niet volstaan.