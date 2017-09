Opnieuw Marokkaan aangehouden voor aanslagen in Barcelona en Cambrils HA

17u13

Bron: Belga 2 Kos De Spaanse autoriteiten hebben vandaag een Marokkaan aangehouden in het dossier van de aanslagen in Barcelona en Cambrils. De man wordt ervan verdacht de jihadistische cel geholpen te hebben die de aanslagen heeft gepleegd. Dat meldt het Spaanse gerecht. Bij de aanslagen kwamen zestien mensen om het leven.

De 24-jarige Saïd ben Iazza heeft de leden van de cel zijn identiteitspapieren gegeven. Daarmee konden ze 340 liter waterstofperoxide aankopen. Hij leende hen ook een voertuig waarmee ze het product konden vervoeren. Waterstofperoxide dient voor de ontwikkeling van acetonperoxide of TATP, een explosief dat vaak gebruikt wordt door IS, dat de aanslagen in Spanje opgeëist heeft.

Iazza, die afgelopen vrijdag werd opgepakt, zou banden gehad hebben met minstens twee leden van de juhadistische cel: Younes Abouyaaqoub en Mohamed Hichamy.