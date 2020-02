Opnieuw iets meer schade door graffiti langs Vlaamse gewestwegen MDG HAA

13 februari 2020

13u48

Bron: Belga 2 Vorig jaar werden langs gewestwegen in Vlaanderen 39 gevallen van schade door graffiti geregistreerd. Dat zijn er meer dan in 2018 (36). De kost voor verwijdering liep hierdoor op van 5.900 euro in 2018 tot 7.900 euro in 2019. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) op een schriftelijke vraag van Kristof Slagmulder (Vlaams Belang).

De meeste schadegevallen in 2019 deden zich voor in West-Vlaanderen (12) gevolgd door Limburg (10), Oost-Vlaanderen (9), Vlaams-Brabant (5) en Antwerpen (3). De kosten voor verwijdering liepen echter het hoogst op in Oost-Vlaanderen (5.000 euro), gevolgd door West-Vlaanderen (1.900 euro), Vlaams-Brabant (580 euro) en Antwerpen (432 euro).

Niet alle schade door graffiti wordt overigens hersteld, omdat dit op sommige locaties enkel een signaal is voor het aanbrengen van nieuwe graffiti. In 2019 konden twee daders geregistreerd worden tegenover één het jaar voordien.

Geen bijjkomende maatregelen

“Momenteel worden geen bijkomende beleidsmaatregelen genomen. Enerzijds onderzoekt het Agentschap Wegen en Verkeer de mogelijkheid om een coating te voorzien tegen graffiti bij de aanleg van nieuwe constructies op graffitigevoelige plaatsen. Anderzijds kan AWV op vraag de toelating geven om graffitikunst aan te brengen op graffitigevoelige plaatsen. Op die manier kan de overheid mee de inhoud bepalen van de aangebrachte graffiti en voorkomt men dat er na het aanbrengen van het kunstwerk nog graffiti gespoten wordt”, aldus minister Peeters.