Opnieuw één langgerekt hoogtepunt: Warmste Week levert 17.286.122 euro op Dit was de Warmste Week: van ‘Abi abi Shogge’ tot ‘Down the Snow’ Kristof Vereecke

24 december 2018

18u02 11 De Warmste Week van radiozender Studio Brussel heeft dit jaar 17.286.122 euro opgeleverd. Na de 10.846.566 euro van vorig jaar geloofde niemand dat Vlaanderen nog warmer kon worden, maar Eva De Roo, Michèle Cuvelier en Otto-Jan Ham bewezen samen met de duizenden bezoekers in het provinciaal domein van Puyenbroeck het tegendeel. De Warmste Week bleek opnieuw één langgerekt hoogtepunt. Blik hier nog even terug op de meest onvergetelijke maand van het jaar.

Voor het tweede jaar op rij streek het Music for Life-circus neer in het provinciaal domein van Puyenbroeck in ‘Warm-e-beke’, de nieuwe bijnaam van het Oost-Vlaamse Wachtebeke na twee edities van de Warmste Week. Duizenden bezoekers kwamen langs en zorgden samen met StuBru-presentatoren Eva, Michèle en Otto-Jan voor zeven onvergetelijke radio- en televisiedagen.

‘Abi abi Shogge’

De jongste bezoekers stalen de meeste harten. Wie herinnert zich niet de kleine Lore die ‘Abi Abi Shogge’ - Shotgun van George Ezra in kleine mensentaal - kwam aanvragen? Of de tienjarige Leonie die door Eva haar staart liet afknippen voor Think Pink nadat ze zeven jaar geleden haar oma verloor aan borstkanker? Zelfs het ‘bang saapjen’ van 2017 kwam opnieuw langs. In totaal werden via duizenden acties 1.986 vzw’s gesteund.

Down the snow

In The Flame kon je zes dagen genieten van livemuziek. Goed voor 20.000 euro per optreden. De Britse rockers van The Kooks mochten The Flame een eerste keer in vuur en vlam zetten, Jungle bleek de perfecte zwoele afsluiter van zes dagen topoptredens. Er waren ook twee Parties for Life. Hoogtepunt was ongetwijfeld het live-telefoontje van de jongens van Bazart naar Kevin van Down The Road. Gans Vlaanderen kon volgen hoe de ster van Down The Road samen met Dieter Coppens van Lapland naar Wachtebeke liftte en zo 102.645 euro ophaalde voor vzw Downsyndroom Vlaanderen en Kom Op Tegen Kanker.

Linde zwijgt

De stilste actie kwam van StuBru-gezicht Linde Merckpoel. Een week lang moest de praatgrage rosse van StuBru zwijgen voor het goede doel. Daarnaast organiseerde ze tal van acties in de Gentse Sint-Machariuskerk. Daarmee haalde ze 10.000 euro op voor Coda, een vzw die stervende mensen begeleidt. Dat het niet gemakkelijk was bewezen haar eerste woorden na zeven dagen zwijgen: “Hallo! Ik ben zo blij om jullie allemaal te zien en ik ben nog blijer om met jullie te praten. Het was verschrikkelijk! Het was echt ellendig. Ik heb me een hele week zo alleen gevoeld.” Gelukkig zorgde het Warmste Week-publiek voor een extra warm onthaal.

Warm-e-beke

Ook gastgemeente Wachtebeke liet zich van zijn warmste kant zien. Het kleine plattelandsdorp haalde meer dan 70.000 euro op voor het goede doel. Onvergetelijk was het eerbetoon van de oud KSA-leiding aan hun overleden vriend Tim Vossaert. Tim overleed vorig jaar op 40-jarige leeftijd aan kanker. Met het nummer ‘Min Moaten’ van Flip Kowlier zorgden de maten van Tim op het Warmste Week-podium voor een kippenvelmoment dat tot ver buiten Wachtebeke voelbaar was. Zo beleefde elk dorp in Vlaanderen wel zijn eigen Warmste Week-hoogtepunt. Het ene al wat zotter dan het andere. We denken spontaan aan de 35.578,66 euro van Chiro Zonnezee uit Zonnebeke ten voordele van het Kinderkankerfonds. Of aan Nicola Dejaegere die vijf dagen onderweg was met een vlot vanuit Gullegem naar Puyenbroeck. Niks was trouwens te gek om in Puyenbroeck te geraken: ezels, paarden, stalen rossen, loopschoenen,...tot zelfs de Honda Camino uit de tienerjaren van Otto-Jan Ham.

De 48.800 deelnemers aan de Warmathons in Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Genk en Leuven liepen samen 8 keer de wereld rond. Goed voor een recordbedrag van 676.808 euro. Het warmste kerstpapier van Jeroom bracht 153.000 euro op.

Warmste radio

Vandaag stond een hele dag in het teken van ‘De Warmste Radio’, een gezamenlijke uitzending van Studio Brussel, Radio 1, Radio 2 en MNM. Karl Vannieuwkerke mocht tijdens een fijne slotshow terugblikken op zeven warme dagen. Op het plein voor het Warmste Week-podium stonden honderden mensen te wachten op dat ene moment. Na het bekendmaken van het formidabele eindbedrag konden Eva, Michèle en Otto-Jan hun emoties amper bedwingen. “Ik heb er geen woorden voor”, probeerde Michèle. “Een verdubbeling!”, floepte Otto-Jan eruit. “Al gaat het mij niet om het bedrag. Elk verhaal en elke actie is even waardevol. Al die mensen hebben mij gewoon van mijn sokken geblazen. Het was een enorme eer dit te mogen doen.” Het afsluitend vuurwerk was opnieuw meer dan op zijn plaats.