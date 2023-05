Opnieuw dreigt Amerikaanse bank om te vallen: PacWest in gesprek met investeerders

De straathond die het tot schoolhond heeft geschopt: “Als ik een moeilijke taak krijg, heb ik er soms geen zin in. Dan denk ik aan Mollie en bedenk: ik doe het toch”

De schooldirectrice bekent dat ze heeft getwijfeld of ze het wel zou doen: een hond op school halen. Maar van de kinderen in Vosselaar krijgt de golden retriever mix alvast een goed rapport: “Soms heb ik geen zin in een moeilijke taak. Dan denk ik aan Mollie en doe het toch.” En zeggen dat dit een gewezen straathond is die in Roemenië aan de dood ontsnapte. Is dit nu de zoveelste onderwijshype of biedt een schoolhond echt meerwaarde in de klas?